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    «Барселона» и «МЮ» ведут борьбу за полузащитника «Эвертона»

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    Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана может перейти в один из топ-клубов Европы. Об этом сообщает издание Footmercato.

    Амаду Онана
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    Амаду Онана

    Стало известно, что «Барселона» уже связывалась с «Эвертоном» по поводу возможного трансфера. К тому же, «Манчестер Юнайтед» также следить за Онана.

    Отмечается, что «Эвертон» хочет получить около 55-и млн. евро за переход.

    Учитывая сумму трансфера, «Барселона» сможет приобрести игрока только летом 2024 года, а «Манчестер Юнайтед» способен перехватить полузащитника уже зимой.

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    • В нынешнем сезоне Онана провел 17 матчей за «Эвертон» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

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