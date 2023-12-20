«Барселона» и «МЮ» ведут борьбу за полузащитника «Эвертона»

Полузащитникможет перейти в один из топ-клубов Европы. Об этом сообщает издание Footmercato.

Стало известно, что «Барселона» уже связывалась с «Эвертоном» по поводу возможного трансфера. К тому же, «Манчестер Юнайтед» также следить за Онана.

Отмечается, что «Эвертон» хочет получить около 55-и млн. евро за переход.

Учитывая сумму трансфера, «Барселона» сможет приобрести игрока только летом 2024 года, а «Манчестер Юнайтед» способен перехватить полузащитника уже зимой.

В нынешнем сезоне Онана провел 17 матчей за «Эвертон» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.