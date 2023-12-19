ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» надеется защитить титулЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для «Ман Сити» и «Баварии», ранний вылет ПСЖ и «Барсы»?
  • 12:42
    • ЦСКА может купить защитника сборной Туниса
  • 12:12
    • Руководитель департамента судейства РФС будет работать на Клубном чемпионате мира
    Все новости спорта

    Осинькин: Люблю покушать — это моя слабость. Заедаю стресс

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Крылья Советов РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как справляется со стрессом.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Не курю и не пью, но то, что люблю покушать, к сожалению, этот момент не контролирую. Это моя слабость, наверное.

    Диеты с переменным успехом — то я их, то они меня. Но сейчас они меня. Слишком сложный отрезок времени был, и я немножечко стал больше, чем раньше.

    Некогда и бороться с этим. Обычно я с этим борюсь, когда межсезонье. Я могу нормально сразу похудеть в этот момент. Из последнего самый большой момент, связанный с похудением, был, когда большая пауза была в ковид. Я прям очень много похудел.

  • Гегемония «Зенита» пошатнулась. Итоги первой части сезона РПЛ
  • Подводим краткие итоги первой части чемпионата России сезона 2023/24
  • 13/12/2023

    • Сбросил 8-10 кг. Тут не надо говорить количеством. Главное, чтобы это не остановилось, чтобы это продолжилось. У каждого свое слабое место. Наверное, да, вот здесь оно у меня есть. Но уверен, что у меня была бы возможность похудеть, но для этого нужна большая пауза в работе. Мне ее не хочется делать. Я заедаю стресс», — сказал Осинькин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

    «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

    Интервью с Игорем Осинькиным
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Командам не хватит 90 минут?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.05
    •
  • «Авангард» добьется пятой победы подряд?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Манчестер Сити» сметет японцев
  • «Урава Ред» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урава Ред — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Эвертон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры