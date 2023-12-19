Осинькин: Люблю покушать — это моя слабость. Заедаю стресс

Главный тренер «Крыльев Советов»рассказал, как справляется со стрессом.

«Не курю и не пью, но то, что люблю покушать, к сожалению, этот момент не контролирую. Это моя слабость, наверное.

Диеты с переменным успехом — то я их, то они меня. Но сейчас они меня. Слишком сложный отрезок времени был, и я немножечко стал больше, чем раньше.

Некогда и бороться с этим. Обычно я с этим борюсь, когда межсезонье. Я могу нормально сразу похудеть в этот момент. Из последнего самый большой момент, связанный с похудением, был, когда большая пауза была в ковид. Я прям очень много похудел.

Сбросил 8-10 кг. Тут не надо говорить количеством. Главное, чтобы это не остановилось, чтобы это продолжилось. У каждого свое слабое место. Наверное, да, вот здесь оно у меня есть. Но уверен, что у меня была бы возможность похудеть, но для этого нужна большая пауза в работе. Мне ее не хочется делать. Я заедаю стресс», — сказал Осинькин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.