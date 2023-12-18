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    Спортдиректор «Барселоны» высказался о результатах жеребьевки Лиги чемпионов

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Деку
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    Деку

    «Здесь нет такого понятия, как удача, это Лига чемпионов. Мы говорим о чемпионе лиги в лице "Наполи", у них есть игроки отличного уровня. В футболе говорить о везении — это какая-то ерунда.

    Я считаю, что хорошо вернуться сюда и не попасть во второй раунд, с жеребьёвкой Лиги Европы», — приводит слова Деку Barсa Universal.

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    • Напомним, что по результатам жеребьевки «Барселона» сыграет с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

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