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    «Барселона» сыграет с «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» встретится с «Реал Сосьедадом» Захаряна

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    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, сыграет с «Пари Сен-Жермен».

    Действующий победитель турнира «Манчестер Сити» встретится с «Копенгагеном».

    «Порту» (Португалия) — «Арсенал» (Англия)

    «Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания)

    «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал Сосьедад» (Испания)

    «Интер» (Италия) — «Атлетико» (Испания)

    ПСВ Эйндховен (Нидерланды) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)

    «Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия)

    «Копенгаген» (Дания) — «Манчестер Сити» (Англия)

    Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта.

    Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня 2024 года.

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