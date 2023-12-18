«Барселона» сыграет с «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» встретится с «Реал Сосьедадом» Захаряна

«Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, сыграет с «Пари Сен-Жермен».
Действующий победитель турнира «Манчестер Сити» встретится с «Копенгагеном».
«Порту» (Португалия) — «Арсенал» (Англия)
«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания)
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал Сосьедад» (Испания)
«Интер» (Италия) — «Атлетико» (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)
«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия)
«Копенгаген» (Дания) — «Манчестер Сити» (Англия)
Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта.
Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня 2024 года.