Рэтклифф после покупки акций «МЮ» уволит тен Хага и назначит Поттера

Грэм Поттер Фото: globallookpress.com
По информации The Sun, Рэтклифф получит возможность влиять на кадровые решения в команде.
Более того, источник отмечает, что владелец химического концерна «Ineos» уже провел переговоры с Грэмом Поттером.
Рэтклифф хочет уволить Эрика тен Хага с поста главного тренера и назначить на его место экс-наставника «Брайтона» и «Челси».
Ожидается, что Рэтклифф приобретет миноритарный пакет акций «МЮ» до конца декабря.
Ранее на этой неделе «МЮ» проиграл на своем поле «Баварии» (0:1) и вылетел из Лиги чемпионов. Команда тен Хага заняла последнее место в группе. В чемпионате Англии «МЮ» находится на шестой строчке после 16 туров.