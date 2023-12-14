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    Рэтклифф после покупки акций «МЮ» уволит тен Хага и назначит Поттера

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    Британский миллиардер Джим Рэтклифф в ближайшее время станет владельцем 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед».

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    По информации The Sun, Рэтклифф получит возможность влиять на кадровые решения в команде.

    Более того, источник отмечает, что владелец химического концерна «Ineos» уже провел переговоры с Грэмом Поттером.

    Рэтклифф хочет уволить Эрика тен Хага с поста главного тренера и назначить на его место экс-наставника «Брайтона» и «Челси».

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    • Ожидается, что Рэтклифф приобретет миноритарный пакет акций «МЮ» до конца декабря.

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    • Ранее на этой неделе «МЮ» проиграл на своем поле «Баварии» (0:1) и вылетел из Лиги чемпионов. Команда тен Хага заняла последнее место в группе. В чемпионате Англии «МЮ» находится на шестой строчке после 16 туров.

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