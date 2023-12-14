Зидан — один из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Руководствопосле вылета команды из Лиги чемпионов начало поиск нового главного тренера.

По информации Relevo, в «МЮ» недовольны работой Эрика тен Хага, который может быть уволен в том случае, если «красные дьяволы» слабо проведут ближайшие матчи.

Источник утверждает, что в список кандидатов на пост главного тренера «МЮ» входят Зинедин Зидан, Грэм Поттер, Хулен Лопетеги и Роберто Де Дзерби, который в настоящее время занимает аналогичную должность в «Брайтоне».

Ранее на этой неделе «МЮ» проиграл на своем поле «Баварии» (0:1) и вылетел из Лиги чемпионов. Команда тен Хага заняла последнее место в группе. В чемпионате Англии «МЮ» находится на шестой строчке после 16 туров.