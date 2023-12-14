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    Зидан — один из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

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    Руководство «Манчестер Юнайтед» после вылета команды из Лиги чемпионов начало поиск нового главного тренера.

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    По информации Relevo, в «МЮ» недовольны работой Эрика тен Хага, который может быть уволен в том случае, если «красные дьяволы» слабо проведут ближайшие матчи.

    Источник утверждает, что в список кандидатов на пост главного тренера «МЮ» входят Зинедин Зидан, Грэм Поттер, Хулен Лопетеги и Роберто Де Дзерби, который в настоящее время занимает аналогичную должность в «Брайтоне».

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    • Ранее на этой неделе «МЮ» проиграл на своем поле «Баварии» (0:1) и вылетел из Лиги чемпионов. Команда тен Хага заняла последнее место в группе. В чемпионате Англии «МЮ» находится на шестой строчке после 16 туров.

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