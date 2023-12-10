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    Семак: Вендел никак не может гарантировать своевременный приезд

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе Вендела из команды во время зимнего трансферного окна.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «По поводу Вендела можно говорить много. Конечно, он никак не может гарантировать своевременный приезд, но на самом деле очень редко можно встретить такого человека. Он, как артист, получает удовольствие от того, что делает. Он с удовольствием на каждой тренировке, он на таком драйве и с таким удовольствием играет, что, если просто дать ему отдохнуть и поставить нейтральным, когда мы играем в футбол, он это будет жутко переживать.

    И уже в отпуске наши многие ребята будут отдыхать от футбола, а первое, что сделает Вендел, — соберется с друзьями и пойдет играть в футбол. Для него это жизнь, он такой человек. Есть недостатки, но есть качества, которыми можно восхищаться. И одно из таких — безмерная любовь к футболу как к искусству. Думаю, мало кто может таким похвастаться», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

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