27 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» и «Торпедо». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.64.
«Динамо»
Турнирное положение: Динамовцы минувший сезон провели неудачно. Команда заняла скромное седьмое место.
При этом «Динамо» на 6 очков отстала от топ-5. Стабильности не было и в первом приближении, и теперь к новым вершинам команду поведет старый знакомый Сандро Шварц.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Динамовцы переиграли «Балтику» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Краснодару» (2:1). А вот поединок с «быками» завершился неудачей в серии пенальти.
В своих последних матчах «Динамо» не блистало стабильностью результатов. Проблемы с реализацией никуда не делись, и своих целей достичь не удалось.
Состояние команды: в новом сезоне перед Шварцем поставлена задача побороться за трофей. Плюс удалось сохранить лидера Константина Тюкавина.
Динамовцы традиционно успешно противостоят «Торпедо». Команда в пяти последних очных поединках четырежды обыграла земляков. Да и в нынешней диспозиции подопечные Шварца не должны иметь проблем с полпредом первой лиги.
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы прошедший сезон никак не могут записать себе в актив. Команда заняла 9 место в турнирной таблице первой лиги.
Причем «Торпедо» забило 37 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 39 раз в 34 поединках первенства. Да и игра команды вызывала вопросы.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Торпедовцы в спарринге переиграли «Волгу» (1:0).
Несколько ранее команда минимально обыграла «Енисей». А вот поединок с «Шинником» завершился паритетом (1:1).
В первом летнем контрольном поединке «Торпедо» выглядело не столь ярко. Имея приличный, как для первой лиги, состав, команда не преуспевает в плане остроты.
Состояние команды: Торпедовцы летом обновляются в кадровом плане. Задачей команды будет борьба за повышение в классе.
Команда не пропускала в двух своих последних поединках. Тем не менее, новому тренеру Александру Сторожуку только предстоит построение нового ансамбля.
Торпедовцы уже почувствовали ритм игры в первом спарринге. Плюс «Динамо» для команды всегда было серьезным раздражителем.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 1.63. Ничья — в 3.64, успех соперника — в 5.60.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.15 и 1.70.
Прогноз: Динамовцы имеют заметное превосходство в классе над соперником, и явно постараются его продемонстрировать.
Ставка: Фора «Динамо» -1.5 за 2.64.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.15.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Торпедовцы имеют заметные проблемы с реализацией
- Динамовцы в межсезонье сохранили лидеров
- «Динамо» в трех последних очных поединках одолело земляков
- «Торпедо» уже 20 лет не может обыграть динамовцев
- Динамовцы явно постараются выиграть в первом матче Шварца после возвращения