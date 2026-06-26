прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.64

27 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» и «Торпедо». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.64.

«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы минувший сезон провели неудачно. Команда заняла скромное седьмое место.

При этом «Динамо» на 6 очков отстала от топ-5. Стабильности не было и в первом приближении, и теперь к новым вершинам команду поведет старый знакомый Сандро Шварц.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Динамовцы переиграли «Балтику» (2:1).

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До того команда нанесла поражение «Краснодару» (2:1). А вот поединок с «быками» завершился неудачей в серии пенальти.

В своих последних матчах «Динамо» не блистало стабильностью результатов. Проблемы с реализацией никуда не делись, и своих целей достичь не удалось.

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Состояние команды: в новом сезоне перед Шварцем поставлена задача побороться за трофей. Плюс удалось сохранить лидера Константина Тюкавина.

Динамовцы традиционно успешно противостоят «Торпедо». Команда в пяти последних очных поединках четырежды обыграла земляков. Да и в нынешней диспозиции подопечные Шварца не должны иметь проблем с полпредом первой лиги.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы прошедший сезон никак не могут записать себе в актив. Команда заняла 9 место в турнирной таблице первой лиги.

Причем «Торпедо» забило 37 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 39 раз в 34 поединках первенства. Да и игра команды вызывала вопросы.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Торпедовцы в спарринге переиграли «Волгу» (1:0).

Несколько ранее команда минимально обыграла «Енисей». А вот поединок с «Шинником» завершился паритетом (1:1).

В первом летнем контрольном поединке «Торпедо» выглядело не столь ярко. Имея приличный, как для первой лиги, состав, команда не преуспевает в плане остроты.

Состояние команды: Торпедовцы летом обновляются в кадровом плане. Задачей команды будет борьба за повышение в классе.

Команда не пропускала в двух своих последних поединках. Тем не менее, новому тренеру Александру Сторожуку только предстоит построение нового ансамбля.

Торпедовцы уже почувствовали ритм игры в первом спарринге. Плюс «Динамо» для команды всегда было серьезным раздражителем.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 1.63. Ничья — в 3.64, успех соперника — в 5.60.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.15 и 1.70.

Прогноз: Динамовцы имеют заметное превосходство в классе над соперником, и явно постараются его продемонстрировать.

2.64 Фора «Динамо» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.64 на матч «Динамо» — «Торпедо» принесёт чистый выигрыш 1640₽, общая выплата — 2640₽

Ставка: Фора «Динамо» -1.5 за 2.64.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.15 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Динамо» — «Торпедо» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.15.

Пять причин, почему ставка зайдет