На Евро‑2024 будут играть мячом с микрочипом, который поможет фиксировать игру рукой и офсайд

Набудут использовать мяч с микрочипом для определения игры рукой и офсайда, сообщает The Times.

Встроенный в мяч микрочип поможет VAR отслеживать касание рукой и положение вне игры.

Специальная технология предоставит судьям трехмерное изображение игроков и поможет точно определить, в какое именно место на теле футболиста попал мяч.

Микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу. Это поможет арбитрам устанавливать, был ли офсайд.

Эту технологию будут использовать в тех случаях, когда мяч попадет в руку в штрафной площадке и может привести к пенальти. Но при этом она не будет отменять какое‑либо решение арбитров.

Ранее сообщалось, что на Евро-2024 впервые будет использована технология Connected Ball, которая обеспечивает понимание каждой составляющей движения мяча и помогает процессу принятия решений с помощью системы VAR.

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.