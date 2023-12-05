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    На Евро‑2024 будут играть мячом с микрочипом, который поможет фиксировать игру рукой и офсайд

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    На Евро-2024 будут использовать мяч с микрочипом для определения игры рукой и офсайда, сообщает The Times.

    Официальный мяч Евро-2024
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    Официальный мяч Евро-2024

    Встроенный в мяч микрочип поможет VAR отслеживать касание рукой и положение вне игры.

    Специальная технология предоставит судьям трехмерное изображение игроков и поможет точно определить, в какое именно место на теле футболиста попал мяч.

    Микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу. Это поможет арбитрам устанавливать, был ли офсайд.

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    • Эту технологию будут использовать в тех случаях, когда мяч попадет в руку в штрафной площадке и может привести к пенальти. Но при этом она не будет отменять какое‑либо решение арбитров.

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    • Ранее сообщалось, что на Евро-2024 впервые будет использована технология Connected Ball, которая обеспечивает понимание каждой составляющей движения мяча и помогает процессу принятия решений с помощью системы VAR.

    Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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