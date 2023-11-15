УЕФА представил официальный мяч Евро-2024

Мяч для Евро-2024 получил название FUSSBALLLIEBE (в переводе с немецкого — «Любовь к футболу»).
«Дизайн FUSSBALLLIEBE символизирует движение мяча и энергию игры с помощью рельефных рисунков в форме крыла, подчеркнутых яркими краями, изогнутыми линиями и точками.
Использование ярких красных, синих, зеленых и оранжевых цветов воплощает как многообразие, которую участвующие сборные привносят в турнир, так и чистую простоту футбола, которая привлекает болельщиков по всему миру.
Рядом с названием каждого принимающего города на мяче нанесены изображения каждого из стадионов турнира», — говорится в сообщении УЕФА.
На турнире впервые будет использована технология Connected Ball, которая обеспечивает понимание каждой составляющей движения мяча и помогает процессу принятия решений с помощью системы VAR.
Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.