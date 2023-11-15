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  • 13:38
    • УЕФА представил официальный мяч Евро-2024
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    УЕФА представил официальный мяч Евро-2024

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    УЕФА на своем официальном сайте представил официальный мяч чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии.

    Официальный мяч Евро-2024
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    Официальный мяч Евро-2024

    Мяч для Евро-2024 получил название FUSSBALLLIEBE (в переводе с немецкого — «Любовь к футболу»).

    «Дизайн FUSSBALLLIEBE символизирует движение мяча и энергию игры с помощью рельефных рисунков в форме крыла, подчеркнутых яркими краями, изогнутыми линиями и точками.

    Использование ярких красных, синих, зеленых и оранжевых цветов воплощает как многообразие, которую участвующие сборные привносят в турнир, так и чистую простоту футбола, которая привлекает болельщиков по всему миру.

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    • Рядом с названием каждого принимающего города на мяче нанесены изображения каждого из стадионов турнира», — говорится в сообщении УЕФА.

  • УЕФА представил маскота Евро-2024 в Германии
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    • На турнире впервые будет использована технология Connected Ball, которая обеспечивает понимание каждой составляющей движения мяча и помогает процессу принятия решений с помощью системы VAR.

    На Евро-2024 будет использована технология Connected Ball
    uefa.com

    Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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