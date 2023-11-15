УЕФА представил официальный мяч Евро-2024

на своем официальном сайте представил официальный мяч чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Официальный мяч Евро-2024 Фото: uefa.com

Мяч для Евро-2024 получил название FUSSBALLLIEBE (в переводе с немецкого — «Любовь к футболу»).

«Дизайн FUSSBALLLIEBE символизирует движение мяча и энергию игры с помощью рельефных рисунков в форме крыла, подчеркнутых яркими краями, изогнутыми линиями и точками.

Использование ярких красных, синих, зеленых и оранжевых цветов воплощает как многообразие, которую участвующие сборные привносят в турнир, так и чистую простоту футбола, которая привлекает болельщиков по всему миру.

Рядом с названием каждого принимающего города на мяче нанесены изображения каждого из стадионов турнира», — говорится в сообщении УЕФА.

На турнире впервые будет использована технология Connected Ball, которая обеспечивает понимание каждой составляющей движения мяча и помогает процессу принятия решений с помощью системы VAR.

На Евро-2024 будет использована технология Connected Ball uefa.com

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.