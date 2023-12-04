Луис Суарес: Хочу отдохнуть со своей семьей

Нападающий «Гремио»высказался о своем будущем после завершения контракта с бразильским клубом.

«Я чувствую боль, мое тело говорит за меня. Я хочу получать удовольствие. Мне нужно отдохнуть, повеселиться с семьей. Потом судьба укажет, где я буду в будущем», — приводит слова Суареса журналист Фабрицио Романо.

Суарес уйдет из «Гремио» в конце 2023 года. До этого СМИ писали, что форвард может оказаться в «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси.

В нынешнем сезоне Суарес сыграл 52 матча за «Гремио», забил 24 мяча и сделал 17 голевых передач.