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    Луис Суарес: Хочу отдохнуть со своей семьей

    Футбол Латинская Америка
    Нападающий «Гремио» Луис Суарес высказался о своем будущем после завершения контракта с бразильским клубом.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    «Я чувствую боль, мое тело говорит за меня. Я хочу получать удовольствие. Мне нужно отдохнуть, повеселиться с семьей. Потом судьба укажет, где я буду в будущем», — приводит слова Суареса журналист Фабрицио Романо.

    Суарес уйдет из «Гремио» в конце 2023 года. До этого СМИ писали, что форвард может оказаться в «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси.

    В нынешнем сезоне Суарес сыграл 52 матча за «Гремио», забил 24 мяча и сделал 17 голевых передач.

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