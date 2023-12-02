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    Александр Кержаков: Когда забил первый гол за «Зенит» меня захлестнули эмоции, тогда не думал, что стану легендой РПЛ

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    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков вспомнил свой первый гол за петербургский клуб в июне 2001 года в ворота московского «Спартака».

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    «Я долго ждал свой первый гол за "Зенит". В меня очень верили, давали авансы и много от меня ждали. Однако, мне все никак не удавалось забить на профессиональном уровне. Было постоянное ощущение, что я должен наконец забить, это необходимо. Но все случилось только в матче против "Спартака".

    Эмоции были просто потрясающие. Мне наконец удалось отплатить за все, что для меня сделали в клубе. Партнеры по команде поздравляли. Юрий Андреевич, конечно, всегда был скуп на похвалы, ничего не сказал. Но, если он не говорил ничего плохого, для нас это всегда была лучшая похвала.

    Тот день стал праздником для всех. Меня захлестывали эмоции. Тогда я даже не думал, что стану легендой РПЛ. Не мог о таком и мечтать. Просто хотелось забить как можно больше мячей за карьеру. За что я полюбил футбол? Это он полюбил меня с самого раннего детства», — рассказал Кержаков Sport24.

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    Александр Кержаков — воспитанник петербургского футбола. Сыграл за «Зенит» 289 матчей, забил 120 голов. За сборную России у него 90 игр и 30 голов. После окончания футбольной карьеры, стал тренером. Он возглавлял юниорскую сборную России, «Томь», «Нижний Новгород», «Спартак» Субботицу.

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