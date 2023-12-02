«Жирона» — «Валенсия»: счет матча 2:1 (0:0), обзор голов

В матче 15-го тура испанской Примерыбыла сильнеесо счетом 2:1.

Первый тайм не принес забитых голов.

На 57-й минуте «летучим мышам» удалась отличная атака, которую точным ударом завершил Уго Дуро.

«Жирона» смогла сравнять счет лишь на 83-й минуте. Гол забил уругвайский ветеран Кристиан Стуани.

А через пять 37-летний нападающий оформил дубль и принес победу «Жироне». В обоих голах ассистировал бразильский защитник Ян Коуту.

Футбол. Испания. Примера Жирона — Валенсия 2:1 Голы: 0:1 Уго Дуро (56'), 1:1 Кристиан Стуани (82'), 2:1 Кристьян Москера (автогол) (88') Жирона: Пауло Гассанига, Эрик Гарсия, Давид Лопес (Кристиан Стуани, 75'), Дейли Блинд, Мигель Гутьеррес, Янхель Эррера (Pablo Torre, 13'), Алейш Гарсия, Иван Мартин (Порту Кристиан, 82'), Виктор Цыганков, Артем Довбик, Савио Валенсия: Георгий Мамардашвили, Димитри Фулкье (Селим Амалла, 84'), Габриэл Паулиста, Кристьян Москера, Тьерри Корреа, Фран Перес (Муктар Дьякаби, 67'), Пепелу, Хави Герра Морено, Уго Дуро (Роман Яремчук, 84'), Диего Лопес Ногероль (Серхи Канос, 84'), Yarek Gasiorowski (Хесус Васкес Алькальде, 89') Предупреждения: Дейли Блинд (36'), Ян Коуту (42'), Yarek Gasiorowski (61'), Уго Дуро (78'), Савио (90 + 2'), Габриэл Паулиста (90 + 6')

«Жирона» пока возглавила Примеру с 38 очками. У «Валенсии» осталось 19-ть, она сейчас на десятом месте.