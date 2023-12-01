2 декабря в 23:00 по московскому времени «Ньюкасл» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед» рамках 14-го тура чемпионата Англии. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Ньюкасл»

У «Ньюкасла» 23 очка в 13-ти турах АПЛ, что позволяет ему занимать текущую седьмую строчку в турнирной таблице. На счету «сорок» 7 побед, 2 ничьи и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 31:14.

На прошлых выходных «Ньюкасл» дома разгромил «Челси» со счетом 4:1. Голами в составе победителей отличились Исак, Ласселлс, Жоэлинтон и Гордон. До это подопечные Эдди Хау неудачно съездили в Борнмут, проиграв одноименной команде со счетом 0:2.

Перед матчем с «Манчестер Юнайтед» «Ньюкасл» упустил победу в матче 5-го тура Лиги Чемпионов против ПСЖ на выезде. «Сороки» вышли вперед на 24-й минуте игры благодаря голу Исака и сохраняли победный счет до 90-й минуты встречи. В компенсированное время арбитр назначил в ворота пенальти, который реализовал Мбаппе. Ничья — 1:1.

«Манчестер Юнайтед»

По итогам 13-ти туров «красные дьяволы» набрали 24 очка и расположились на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» одержал 8 побед и потерпел 5 поражений, забив при этом 16 мячей и пропустив столько же.

В эту среду подопечные Эрика тен Хага играли в Турции против «Галатасарая» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Манчестер Юнайтед» вел по ходу встречи со счетом 2:0 и 3:1, но упустил преимущество и довольствовался лишь ничьей 3:3.

Что касается чемпионата Англии, то здесь манкунианцы не теряют очков на протяжении трех матчей подряд, сохранив при этом свои ворота в неприкосновенности во всех встречах. «Манчестер Юнайтед» дважды по 1:0 обыграл «Фулхэм» и «Лутон» соответственно, а в крайнем туре разгромил «Эвертон» в гостях (3:0).

Личные встречи

Месяц назад команды уже встречались между собой в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Матч завершился крупной победой «Ньюкасла» со счетом 3:0.

Всего в 10-ти последних встречах на счету «Манчестер Юнайтед» 5 побед, «сороки» оказались сильнее в 3-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 3.80.