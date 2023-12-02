2 декабря в 14-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» в родных стенах сразится с «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 по мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ньюкасл»

Команда из Ньюкасла в этом сезоне продолжает бороться за высокие места. В настоящий момент коллектив из одноименного города занимает седьмое место в турнирной таблице. После тринадцати матчей он имеет в своем активе 23 очка и на семь баллов отстает от лидирующего «Арсенала». До четвертой «Астон Виллы» всего пять пунктов.

«Сороки» смогли 31 раз поразить ворота соперников и четырнадцать раз пропустили в свои. Также «Ньюкасл» уже смог пробиться в четвертьфинал Кубка английской лиги, где сыграет с «Челси». К слову, до этого команда разгромила как раз «Манчестер Юнайтед» (3:0).

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Также подопечные Эдди Хау выступают в Лиге чемпионов. По итогам пяти туров они имеют в своем активе пять очков, занимают третье место в турнирной таблице своей группы и сохраняют шансы на выход в плей-офф. Соперниками команды являются дортмундская «Боруссия», «ПСЖ» и «Милан».

Все прогнозы на АПЛ

В последней игре «бело-черные» в родных стенах разгромили «Челси» (4:1), а до этого на выезде уступили «Борнмуту» (0:2). Перед этим же команда на своем поле победила «Арсенал» и в гостях сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2).

«Манчестер Юнайтед»

«Манкунианцы» начали сезон АПЛ провально, но в последнее время стали немного наверстывать упущенное. В тринадцати матчах «красные дьяволы» смогли набрать 24 пункта и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

Коллектив из Манчестера на шесть баллов отстает от первого «Арсенала», поэтому еще может замахнуться даже на чемпионство. Манчестерцы шестнадцать раз как поразили ворота соперника, так и пропустили в свои. Из Кубка английской лиги «красные» вылетели, уступив «Ньюкаслу» (0:3).

В Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» на грани позора. В группе с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем» за тур до конца группового этапа подопечные Эрика тен Хага набрали 4 очка и идут последними в турнирной таблице. Их может спасти только домашняя победа над «Баварией» в последнем туре.

Сейчас у «Манчестер Юнайтед» серия из трех побед в чемпионате Англии. Повержены были «Эвертон» (3:0), «Лутон Таун» (1:0) и «Фулхэм» (1:0). До этого же у команды было разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:3), а также победы в матчах с «Шеффилдом» (2:1) и «Брентфордом» (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают поставить за 1.94.

На викторию «Манчестер Юнайтед» дают 3.85, ничья оценена в 3.80.

Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд.

Также поставим на то, что обе команды смогут забить.