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    Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России

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    Бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой и Сергей Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России. Об этом сообщил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Да, мы обсудили подход с руководителем Академии РФС Ириной Барановой и посчитали интересным провести такую своеобразную практику самых ярких "учеников" элитной группы нашей Академии.

    Босс, Сергей Иваныч, как наставник, ментор нашего тренерского образования, возьмет к себе в тренерский штаб Александра Мостового и еще одного звездного ученика.

    Кто станет третьим — пока секрет. В Пути регионов трио уже определено. Это Евсеев, Каряка и Кузнецов», — приводит слова Терешина «Матч ТВ».

    Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря в Сколково.

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