Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России

Бывшие футболисты сборной Россиивозглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России. Об этом сообщил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

«Да, мы обсудили подход с руководителем Академии РФС Ириной Барановой и посчитали интересным провести такую своеобразную практику самых ярких "учеников" элитной группы нашей Академии.

Босс, Сергей Иваныч, как наставник, ментор нашего тренерского образования, возьмет к себе в тренерский штаб Александра Мостового и еще одного звездного ученика.

Кто станет третьим — пока секрет. В Пути регионов трио уже определено. Это Евсеев, Каряка и Кузнецов», — приводит слова Терешина «Матч ТВ».

Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря в Сколково.