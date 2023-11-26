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    Президент «Урала»: Правильно настроились на «Краснодар»

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    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о победе над «Краснодаром» (3:1) в 16-м туре РПЛ.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Мы были очень правильно настроены сегодня на матч против "Краснодара". Все понимали, что нас ждёт тяжелейший матч с лидером нашего чемпионата. Нельзя было выйти на поле, опустив голову вниз.

    Я всегда говорю: тяжело играть после матчей сборных. "Краснодару" сегодня было непросто во многом из-за этого. Особенный настрой Гончаренко? Точно сказать не могу, тут лучше у него спрашивать. Всегда приятно обыгрывать лидера чемпионата! Пока рано что-либо говорить, нам ещё играть и играть. Вся борьба впереди», — сказал Иванов «Чемпионату».

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