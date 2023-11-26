«Урал» — «Краснодар»: счет матча 3:1, обзор голов

обыграл(3:1) в матче 16-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол забили гости на 21-й минуте встречи. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на прострел в штрафную соперника и мастерски отправил мяч в ворота ударом головой.

На 30-й минуте «Урал» сумел сравнять счет. Защитник команды Эммерсон после подачи углового отправил мяч в ворота. Игрок «Урала» также отличился головой — 1:1.

Уже на 60-й минуте хозяева и вовсе вышли вперед. Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев воспользовался ошибкой соперника, обвел вратаря и забил гол уже в пустые ворота.

На 86-й минуте «Урал» поставил точку в этом матче, забив 3-й гол. Нападающий команды Алексей Каштанов вышел один на один с голкипером «Краснодара» и ударом в ближний угол переиграл оппонента.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Краснодар 3:1 Голы: 0:1 Джон Кордоба (21'), 1:1 Эмерсон (30'), 2:1 Андрей Егорычев (60'), 3:1 Алексей Каштанов (86') Урал: Илья Помазун, Эмерсон, Силвие Бегич, Итало, Денис Кулаков, Ибраима Сиссе, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви, Malkevich V., Schettine G. Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба, Tormena, Olaza L. Предупреждения: Александр Черников (2'), Schettine G. (44'), Эдуард Сперцян (45+7'), Олакунле Олусегун (68'), Кади Боржес (90+5')

После этого матча «Урал» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (32 балла).