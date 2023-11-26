«Урал» — «Краснодар»: счет матча 3:1, обзор голов

Первый гол забили гости на 21-й минуте встречи. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на прострел в штрафную соперника и мастерски отправил мяч в ворота ударом головой.
На 30-й минуте «Урал» сумел сравнять счет. Защитник команды Эммерсон после подачи углового отправил мяч в ворота. Игрок «Урала» также отличился головой — 1:1.
Уже на 60-й минуте хозяева и вовсе вышли вперед. Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев воспользовался ошибкой соперника, обвел вратаря и забил гол уже в пустые ворота.
На 86-й минуте «Урал» поставил точку в этом матче, забив 3-й гол. Нападающий команды Алексей Каштанов вышел один на один с голкипером «Краснодара» и ударом в ближний угол переиграл оппонента.
После этого матча «Урал» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (32 балла).