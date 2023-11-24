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    Осинькин: Нас ждет тяжелая игра с «Локомотивом», также тяжелые погодные условия

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о подготовке команды к матчу 16‑го тура РПЛ с московским «Локомотивом».

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Мы по 10 раз меняем тренировки в зависимости от состояния поля. Вчера включили больше тренажёрного зала. Сегодня абсолютно почищенное перед тренировкой поле засыпало. Но жаловаться на это не надо. Нужно привыкание к таким ситуациям.

    Нам всегда приятно перед своими болельщиками выступать. Хотим на мажорной ноте завершить часть сезона, чтобы все были в хорошем настроении.

    В матче первого круга "Локомотив", может быть, и выглядел не очень вразумительно. Наверное, это был его самый большой провальчик. Все остальные матчи он играл очень ровно, а последние туры стабильно набирает очки. Нас ждет тяжелая игра, также тяжелые погодные условия», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

    Встреча состоится завтра, 25 ноября. Начало игры — в 13:00 мск.

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