«Зенит» и «Спартак» тратят больше всего на зарплату в РПЛ

Сайт Capology, который активно публикует зарплаты футболистов европейских чемпионатов, провел собственный анализ и составил рейтинг клубов РПЛ по суммарным расходам на оплату труда игрокам.

Первое место в этом списке занимает петербургский «Зенит», который в этом сезоне выплатит своим игрокам € 32,54 млн. За ним идет «Спартак» — € 30,07 млн. На третьей позиции московское «Динамо» — € 26,62 млн.

Дальше в топ-10 расположились «Локомотив» (€ 22,39 млн), ЦСКА (€ 22,2 млн), «Краснодар» (€ 20,34 млн), «Сочи» (€ 16,12 млн), «Рубин» (€ 15,83 млн), «Ростов» (€ 15,38 млн) и «Ахмат» (€ 13,39 млн).

Внизу рейтинга такие команды, как «Пари НН» (€ 11,58 млн), «Оренбург» (€ 10,83 млн), «Урал» (€ 10,71 млн), «Балтика» (€ 9,56 млн), «Крылья Советов» (€ 9,08 млн), «Факел» (€ 7,69 млн).

Все суммы указаны без учета налогов и различных премиальных.