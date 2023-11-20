Зырянов рассказал, когда понял, что будет уволен из «Черноморца»

прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера новороссийского

Зырянов покинул «Черноморец» в середине ноября.

«Ну, если ты в футболе давно, всегда обращаешь внимание на тревожные звоночки. На подводные течения и странные телодвижения вокруг команды. Их сложно не заметить. Здесь они начались даже не пять туров назад. Раньше.

Самый живописный из этих звоночков? Не будем конкретизировать. Есть вопросы, которые нужно задавать не мне.

Кому? Главному акционеру. Людям, которые встречались с будущим тренером "Черноморца". Я не знаю, когда они вступили в переговоры. Но раз в клубном Telegram-канале через десять минут после моего увольнения выложили видео, где фигурирует новый тренер, значит, все решилось уже давно. Логично?

Отсюда вывод — игра команды не устраивала. Просто мне об этом не говорили. Думаю, еще октябрьский матч с "Ленинградцем" мог оказаться для меня последним. Но мы в концовке вырвали победу. Пришлось перестановки отложить.

Когда на табло загорелось 4:0 в пользу "Родины", уже понимал, что с "Черноморцем" придется попрощаться. Маленький штришок. Когда все в порядке, после матча возле автобуса постоянно видишь кого-то из представителей команды. Тебе что-то говорят, пожимают руку, хлопают по плечу... А тут выходишь из раздевалки — и кругом ни души. Шагаешь в полном одиночестве.

Сразу думаешь: "Сударь, ваша песенка спета". Ну а позже выяснилось, что на игре присутствовали будущий тренер "Черноморца" и его помощники. Это говорит о том, что кандидатура преемника уже была согласована. Оставалось дождаться громкой осечки. 0:4 — и все, до свидания.

После матча с "Родиной" мы переночевали в гостинице, утром 13 ноября на поезде отправились в Новороссийск. Приехали 14-го, во вторник. Вскоре получил сообщение от генерального директора — в среду в 10.30 нужно подойти в клуб. Там и узнал об отставке», — приводит слова Зырянова «Спорт-Экспресс».

Новым главным тренером «Черноморца» стал Вадим Гаранин.