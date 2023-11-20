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    Зырянов: Между Первой лигой и Второй разница не просто большая. Пропасть!

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    Бывший главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал об уровне футбола в Первой и Второй лигах.

    Константин Зырянов
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    Константин Зырянов

    «Уровень футбола в Первой лиге — открытие со знаком "плюс". По сравнению со вторым дивизионом, откуда мы вылезли, разница не просто большая. Пропасть!

    Я тоже удивился. Ведь в нашей зоне были крепкие команды — "Ротор", "Чайка"... Но в первой лиге класс гораздо выше. Совершенно другие скорости! А главное, нет явных лидеров и откровенных аутсайдеров. Вон, в субботу "Волгарь", замыкавший таблицу, обыграл в Тольятти "Акрон", который шел на втором месте. Типичная для этой лиги история.

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    • Судейство в Первой лиге — открытие со знаком "минус". Много арбитров низкой квалификации. Жаль, что в первом дивизионе никак не удается внедрить ВАР. Некоторые клубы, включая "Черноморец", готовы вложиться в оборудование для этой системы. А остальные говорят — извините, денег нет», — приводит слова Зырянова «Спорт-Экспресс».

    Зырянов покинул «Черноморец» в середине ноября. Новым главным тренером новороссийской команды стал Вадим Гаранин.

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