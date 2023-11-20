Зырянов: Между Первой лигой и Второй разница не просто большая. Пропасть!

Бывший главный тренер «Черноморца»рассказал об уровне футбола в Первой и Второй лигах.

«Уровень футбола в Первой лиге — открытие со знаком "плюс". По сравнению со вторым дивизионом, откуда мы вылезли, разница не просто большая. Пропасть!

Я тоже удивился. Ведь в нашей зоне были крепкие команды — "Ротор", "Чайка"... Но в первой лиге класс гораздо выше. Совершенно другие скорости! А главное, нет явных лидеров и откровенных аутсайдеров. Вон, в субботу "Волгарь", замыкавший таблицу, обыграл в Тольятти "Акрон", который шел на втором месте. Типичная для этой лиги история.

Судейство в Первой лиге — открытие со знаком "минус". Много арбитров низкой квалификации. Жаль, что в первом дивизионе никак не удается внедрить ВАР. Некоторые клубы, включая "Черноморец", готовы вложиться в оборудование для этой системы. А остальные говорят — извините, денег нет», — приводит слова Зырянова «Спорт-Экспресс».

Зырянов покинул «Черноморец» в середине ноября. Новым главным тренером новороссийской команды стал Вадим Гаранин.