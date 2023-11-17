Президент «Динамо» Гаджиев перечислил проблемы, которые возникнут в случае выхода в РПЛ

Главаи известный тренерсообщил, с какими сложностями может столкнуться клуб, если у него получится пробиться в РПЛ.

«В РПЛ стадион у нас может быть только один — это "Анжи-Арена". Остальные стадионы в Дагестане не соответствуют требованиям РПЛ. Стадион "Труд" не соответствует заданным параметрам, стадион "Динамо" — тоже. Сейчас дирекция клуба работает в этом направлении. Неизвестно ведь, выйдем мы в РПЛ или нет.

Чтобы закрыть в том числе вопрос с Fan ID, нам придётся потратить половину клубного бюджета. Мы пойти на это не сможем. Особенно учитывая то, что нет гарантии по выходу в РПЛ. Я понимаю, что требование установить систему Fan ID — это не только требование лиги, но и требование наших властей.

Систему Fan ID в любом случае надо будет устанавливать. Стараемся искать практичные решения. Если бы после выхода в РПЛ нам дали отсрочку, чтобы решить все вопросы с Fan ID, то было гораздо проще», — цитирует Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Прогнозы на ФНЛ

После 18-ти туров дагестанский клуб идет на третьем месте в Первой лиге с 34 очками. От лидера «Тюмени» он отстает на одно очко. По регламенту напрямую выходят две лучшие команды, а еще две будут пытаться пробиться через стыковые матчи с соперниками из РПЛ.