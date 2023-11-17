ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Цирк Килиана Мбаппе возвращается! Новый виток трансферной саги суперзвезды ПСЖ?
  • 19:17
    • «Авангард» по буллитам переиграл «Адмирал» и добыл восьмую победу подряд
  • 18:59
    • Беллингем стал обладателем награды Golden Boy
  • 18:40
    • Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира ATP
  • 18:21
    • Медведев проиграл Алькарасу, но вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
  • 23:40
    • Эндрик вошел в число самых молодых дебютантов сборной Бразилии
    Все новости спорта

    Президент «Динамо» Гаджиев перечислил проблемы, которые возникнут в случае выхода в РПЛ

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Динамо-Махачкала
    Глава махачкалинского «Динамо» и известный тренер Гаджи Гаджиев сообщил, с какими сложностями может столкнуться клуб, если у него получится пробиться в РПЛ.

    Гаджи Гаджиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаджи Гаджиев

    «В РПЛ стадион у нас может быть только один — это "Анжи-Арена". Остальные стадионы в Дагестане не соответствуют требованиям РПЛ. Стадион "Труд" не соответствует заданным параметрам, стадион "Динамо" — тоже. Сейчас дирекция клуба работает в этом направлении. Неизвестно ведь, выйдем мы в РПЛ или нет.

    Чтобы закрыть в том числе вопрос с Fan ID, нам придётся потратить половину клубного бюджета. Мы пойти на это не сможем. Особенно учитывая то, что нет гарантии по выходу в РПЛ. Я понимаю, что требование установить систему Fan ID — это не только требование лиги, но и требование наших властей.

    Систему Fan ID в любом случае надо будет устанавливать. Стараемся искать практичные решения. Если бы после выхода в РПЛ нам дали отсрочку, чтобы решить все вопросы с Fan ID, то было гораздо проще», — цитирует Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

    Прогнозы на ФНЛ

    После 18-ти туров дагестанский клуб идет на третьем месте в Первой лиге с 34 очками. От лидера «Тюмени» он отстает на одно очко. По регламенту напрямую выходят две лучшие команды, а еще две будут пытаться пробиться через стыковые матчи с соперниками из РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Северная Македония снова шокирует Италию?
  • Италия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • Зверев спокойно обыграет Рублева?
  • Рублев — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сборная Англии забьет Мальте больше четырех мячей?
  • Англия — Мальта. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Завтра в 22:45
    •  2.77
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Россия U21
  • Футбол
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Каролина — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Латвия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Франция — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Армения — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры