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    Саутгейт рассказал о принципе вызова игроков в сборную Англии

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о заявке игроков в национальную команду на чемпионат Европы 2024 года.

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    «Мы возвращаемся к заявке из 23 человек (УЕФА сократила заявку сборных на Евро-2024 с 26 до 23 человек).

    Это меняет ход мыслей, потому что на последних двух турнирах у нас была такая свобода в плане выбора состава, что можно было брать игроков, которые не в полной мере подходили команде или которые в равной степени могли понадобиться, а могли и не понадобиться.

    На этот раз физическое состояние игроков, их способность принять участие в шести-семи матчах будет действительно важным фактором. Хорошо подумаем, стоил ли брать физически уязвимых футболистов.

    Также, с одной стороны, можно взять двух футболистов на одну позицию, но полезнее будут игроки, которые умеют адаптироваться и способны сыграть более чем на одной позиции», — приводит слова Саутгейта Evening Standard.

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    • Напомним, что 20-го ноября сборная Англии сыграет с Северной Македонией в рамках квалификации Евро-2024. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можете посмотреть тут.

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