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    Северная Македония — Англия. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Евро-2024 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Северная Македония — Англия
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    Гарри Кейн
    20 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Северной Македонии и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Северная Македония — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C 20 Ноября 2023 года

    Северная Македония

    Северная Македония попала в очень сложную группу. Изначально было понятно, что у команды почти нет шансов на выход в финальную часть Евро-2024. Противостоять на равных Англии, Италии и Украине сборная просто не в состоянии.

    В нынешней квалификации Северная Македония в первую очередь запомнилась тем, что сенсационно отобрала очки у Италии. Это произошло 9 сентября. Итальянцы хотели победить малой кровью, на классе, но в итоге встреча закончилась вничью 1:1.

    Коэффициенты матча Северная Македония — Англия

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    «Скуадра адзурра» сделала правильные выводы после той неудачи. Неудивительно, что в ответном матче произошел разгром. На чужом поле Северная Македония уступила Италии со счетом 2:5.

    Календарь и таблица Евро-2024

    В отборе на Евро-2024 македонцы проиграли дома только один матч. Повезло Украине, которая 16 июня добилась волевой победы со счетом 3:2. Сможет ли Северная Македония создать проблемы англичанам?

    Англия

    Англия на одном дыхании прошла квалификацию. Команда показала атакующий и очень грамотный футбол. В семи матчах не случилось ни одного поражения.

    Украина была очень близка к тому, чтобы обыграть англичан, но сенсации не произошло. Встреча состоялась 9 сентября и закончилась вничью 1:1.

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    • Выигрышная серия сборной Англии составляет четыре матча. Мало кто сомневается, что команда потеряет очки в заключительном поединке отбора. Разница в классе между сборными просто огромная.

    Если хозяевам удастся забить, это уже будет неплохо. У англичан прекрасная оборона. За всю квалификацию команда пропустила лишь три гола.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. Их победа котируется за 1.15. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 19.00. Ничья оценена — в 9.00.

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    Сенсации не произойдет. Фаворит закончит квалификацию Евро-2024 на мажорной ноте.

    Можно сделать ставку на победу Англии с форой (-2) с коэффициентом 1.80.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.88.

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    Северная Македония — Англия: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Команды порадуют болельщиков результативным футболом
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