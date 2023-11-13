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    Глебов рассказал, почему «Ростов» проиграл «Спартаку»

    Футбол Ростов Спартак
    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в гостевом матче 15-го тура РПЛ.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Вышли не с тем настроем. Не так бежали, прессинговали. Защитники "Спартака" успевали поднять голову и играть в диагонали. Когда мы прессингуем в полную силу, на 100–150 процентов, защитники не успевают поднять голову. Здесь у них всё проходило, очень просто мы давали им выйти из обороны.

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    • На второй тайм был план, что нужно добавить в агрессии, прессинге, атаке. Мы добавили, но чтобы выигрывать или играть вничью, нужно весь матч проводить так, как 25–30 минут второго тайма», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

    «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров.

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