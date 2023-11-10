Шеф-скаут «Зенита»: Для нас существует северная надбавка — раз в пять от реальной стоимости

Александр Коваленко Фото: globallookpress.com
Минувшим летом «Зенит» выкупил у «Крыльев Советов» полузащитника Александра Коваленко.
«За Коваленко мы следили давно. Это один из самых интересных молодых российских футболистов. Нам надо усиливать российский костяк. Особенно с уходом Кузяева.
Все знали, что нам нужен игрок такого типа. И если друг другу наши друзья могут продавать игроков за три копейки, то для "Зенита" существует северная надбавка — раз в пять от реальной стоимости.
Поэтому и было принято решение взять молодого талантливого игрока, повысить его уровень и закрыть эту позицию», — приводит слова Шипулина «Чемпионат».