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    Шеф-скаут «Зенита»: Для нас существует северная надбавка — раз в пять от реальной стоимости

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    Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин подтвердил, что санкт-петербургскому клубу приходится переплачивать за футболистов с российским паспортом.

    Александр Коваленко
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    Александр Коваленко

    Минувшим летом «Зенит» выкупил у «Крыльев Советов» полузащитника Александра Коваленко.

    «За Коваленко мы следили давно. Это один из самых интересных молодых российских футболистов. Нам надо усиливать российский костяк. Особенно с уходом Кузяева.

    Все знали, что нам нужен игрок такого типа. И если друг другу наши друзья могут продавать игроков за три копейки, то для "Зенита" существует северная надбавка — раз в пять от реальной стоимости.

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    • Поэтому и было принято решение взять молодого талантливого игрока, повысить его уровень и закрыть эту позицию», — приводит слова Шипулина «Чемпионат».

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