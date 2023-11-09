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    Семак: «Зенит» не допускает уход Коваленко

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Александр Коваленко не покинет команду во время зимней паузы в чемпионате России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Уход Коваленко мы не допускаем. Что касается игрового времени, то ему нужно было адаптироваться к нашим требованиям, теперь дело в игровой практике.

    Я думаю, у него будет возможность себя показать. У него отличные качества и есть все для того, чтобы играть. Тем не менее, каждому игроку требуется определенное время.

    Думаю, у него все будет хорошо, он станет одним из ведущих игроков нашей команды», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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    • Коваленко провел в текущем чемпионате России четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

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