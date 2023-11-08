«Ницца» может перехватить у «Зенита» вингера сборной Колумбии

Джон Ариас Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Жуана Фелипе Кадэвида, 26-летнего вингера хочет приобрести «Ницца».
Французский клуб стал главным конкурентом «Зенита» в борьбе за колумбийца.
Источник при этом отмечает, что с финансовой точки зрения санкт-петербургский клуб сделал более выгодное предложение.
Ариас провел в 2023 году 53 матча, в которых забил девять мячей и сделал 13 результативных передач.
Transfermarkt оценивает стоимость Ариаса в восемь миллионов евро.
Напомним, «Флуминенсе» стал победителем Кубка Либертадорес. В финале бразильский клуб выиграл у «Бока Хуниорс».