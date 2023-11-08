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    «Ницца» может перехватить у «Зенита» вингера сборной Колумбии

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    Атакующий полузащитник сборной Колумбии и бразильского «Флуминенсе» Джон Ариас может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

    Джон Ариас
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    Джон Ариас

    По информации журналиста Жуана Фелипе Кадэвида, 26-летнего вингера хочет приобрести «Ницца».

    Французский клуб стал главным конкурентом «Зенита» в борьбе за колумбийца.

    Источник при этом отмечает, что с финансовой точки зрения санкт-петербургский клуб сделал более выгодное предложение.

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    • Ариас провел в 2023 году 53 матча, в которых забил девять мячей и сделал 13 результативных передач.

    Transfermarkt оценивает стоимость Ариаса в восемь миллионов евро.

    Напомним, «Флуминенсе» стал победителем Кубка Либертадорес. В финале бразильский клуб выиграл у «Бока Хуниорс».

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