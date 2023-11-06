«Зенит» может приобрести вингера сборной Колумбии

пытается приобрести атакующего полузащитника сборной Колумбии и бразильского «Флуминенсе»

По информации Globo Esporte, санкт-петербургский клуб предлагал за 26-летнего вингера 12 миллионов евро, но получил отказ.

Источник при этом отмечает, что «Флуминенсе» готов продолжить переговоры.

Ариас провел в 2023 году 53 матча, в которых забил девять мячей и сделал 13 результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Ариаса в восемь миллионов евро.

Напомним, «Флуминенсе» стал победителем Кубка Либертадорес. В финале бразильский клуб выиграл у «Бока Хуниорс».