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    «Зенит» может приобрести вингера сборной Колумбии

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    «Зенит» пытается приобрести атакующего полузащитника сборной Колумбии и бразильского «Флуминенсе» Джона Ариаса.

    Джон Ариас
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    Джон Ариас

    По информации Globo Esporte, санкт-петербургский клуб предлагал за 26-летнего вингера 12 миллионов евро, но получил отказ.

    Источник при этом отмечает, что «Флуминенсе» готов продолжить переговоры.

    Ариас провел в 2023 году 53 матча, в которых забил девять мячей и сделал 13 результативных передач.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Ариаса в восемь миллионов евро.

    Напомним, «Флуминенсе» стал победителем Кубка Либертадорес. В финале бразильский клуб выиграл у «Бока Хуниорс».

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