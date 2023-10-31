Аршавин рассказал, какого игрока хочет видеть в «Зените»

Бывший игрок «Зенита»ответил, какого футболиста он хочет видеть в питерской команде.

«Мне кажется, трансферы у "Зенита" в этом сезоне будут, больше двух или трёх. Дай бог, чтобы никто не ушёл. Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать.

Что касается Пиняева, то я бы хотел, чтобы он перешёл в "Зенит". Занимается ли клуб этим трансфером — я не знаю. Я говорил Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом всё», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Ранее «Зенит» выигрывал чемпионат России на протяжении пяти сезонов кряду.