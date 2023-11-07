Почеттино прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси»подвел итоги матча 11-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:1).

«Думаю, мы сыграли на 22 минуты больше, чем планировали изначально. Это была потрясающая игра, и мы встретились с командой, которая была полностью уверена в себе.

Нам нужно было поднять уверенность, и для нас это была важная победа. Нам пришлось анализировать игру по-разному, но мы заставили их ошибаться, и команда показала хороший характер. Мы выиграли игру и добились того, чего хотели», — цитирует Почеттино BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» набрал 15 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У «Тоттенхэма» 26 пунктов и вторая строчка.