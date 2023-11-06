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    Сакки назвал причины неудачного старта «Милана» в нынешнем сезоне

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    Легендарный тренер «Милана» Арриго Сакки высказался об игре команды в нынешнем сезоне.

    Арриго Сакки
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    Арриго Сакки

    «Кто-то думает, что (последние результаты) — это вина (главного тренера) Пиоли? Надеюсь, что нет. Я считаю, что главная ошибка была допущена в начале сезона.

    Отсюда и пошли все проблемы. Клуб подписал слишком много иностранных игроков. Тем, кто приезжает из-за границы, требуется время, чтобы понять наш чемпионат и наши методы. Эти ребята кажутся растерянными, и в результате "Милан" не всегда выглядит как команда.

    Я считаю, что освистывание было справедливым, потому что игра ужасна. Проблема в том, что у штаба нет времени, чтобы залезть в головы игрокам и собрать из них коллектив», — сказал Сакки в интервью La Gazzetta dello Sport.

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    • После 11-и туров «Милан» занимает 3-е место в таблице Серии А с 22 очками в активе. В следующем матче «россонери» сыграют с ПСЖ 7-го ноября в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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