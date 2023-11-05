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    «Все понимают, насколько он значим для команды». Закария — об игре Головина

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    Полузащитник «Монако» Денис Закария высказался об игре своего партнера по команде Александра Головина после победы над «Брестом» в Лиге 1 (2:0).

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    «Головин — фантастический игрок. Думаю, все понимают, насколько он значим для "Монако". Он один из тех игроков, которые умеют делать разницу», — приводит слова Закарии клубная пресс-служба.

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    • В матче против «Бреста» Головин забил гол и сделал голевую передачу. В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей в Лиге 1, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

    После 11-и туров Лиги 1 «Монако» занимает 3-е место в таблице чемпионата Франции с 23 очками в активе.

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