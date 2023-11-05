«Монако» — «Брест»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Первый гол в этом матче хозяева забили на 16-й минуте встречи. Полузащитник команды Денис Закария нанес точный удар головой после отличной подачи Александра Головина.
На 69-й минуте «Монако» забил 2-й гол. Полузащитник команды Александр Головин освободился от опеки в штрафной соперника, получил передачу и вогнал мяч в правый угол ворот.
Футбол. Франция. Лига 1
Монако — Брест 2:0
Голы: 1:0 Денис Закария (16'), 2:0 Александр Головин (69') Монако: Филипп Кён, Уилфрид Синго, Гильермо Марипан, Исмаил Якобс (Kassoum Ouattara, 81'), Сунгуту Магасса, Юссуф Фофана (Мохамед Камара, 89'), Денис Закария, Магнес Аклиуше (Виссам Бен-Йеддер, 65'), Александр Головин (Мирон Боадю, 89'), Крепин Дьятта, Фоларин Балогун (Такуми Минамино, 81') Брест: Марко Бизот, Жереми ле Дуарон (Аксель Камблан, 43'), Брэдли Локо, Лилиан Брассье, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Уго Маньетти (Матиас Перейра Лаж, 83'), Пьерр Лис-Мелу, Махди Камара (Камори Думбия, 73'), Стив Мунье (Мартин Сатриано, 73'), Ромен дель Кастильо (Билал Браими, 83') Предупреждения: Брэдли Локо (8'), Eric Roy (33'), Александр Головин (62'), Лилиан Брассье (62'), Пьерр Лис-Мелу (67'), Юссуф Фофана (88'), Лилиан Брассье (90 + 3')
После этого матча «Монако» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 (23 очка). «Брест» — на 6-й позиции (15 баллов).