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    Гол и передача Головина обеспечили победу «Монако» в матче с «Брестом»

    «Монако» — «Брест»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Монако» обыграл «Брест» (2:0) в матче 11-го тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол в этом матче хозяева забили на 16-й минуте встречи. Полузащитник команды Денис Закария нанес точный удар головой после отличной подачи Александра Головина.

    На 69-й минуте «Монако» забил 2-й гол. Полузащитник команды Александр Головин освободился от опеки в штрафной соперника, получил передачу и вогнал мяч в правый угол ворот.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Брест 2:0
    Голы: 1:0 Денис Закария (16'), 2:0 Александр Головин (69') Монако: Филипп Кён, Уилфрид Синго, Гильермо Марипан, Исмаил Якобс (Kassoum Ouattara, 81'), Сунгуту Магасса, Юссуф Фофана (Мохамед Камара, 89'), Денис Закария, Магнес Аклиуше (Виссам Бен-Йеддер, 65'), Александр Головин (Мирон Боадю, 89'), Крепин Дьятта, Фоларин Балогун (Такуми Минамино, 81') Брест: Марко Бизот, Жереми ле Дуарон (Аксель Камблан, 43'), Брэдли Локо, Лилиан Брассье, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Уго Маньетти (Матиас Перейра Лаж, 83'), Пьерр Лис-Мелу, Махди Камара (Камори Думбия, 73'), Стив Мунье (Мартин Сатриано, 73'), Ромен дель Кастильо (Билал Браими, 83') Предупреждения: Брэдли Локо (8'), Eric Roy (33'), Александр Головин (62'), Лилиан Брассье (62'), Пьерр Лис-Мелу (67'), Юссуф Фофана (88'), Лилиан Брассье (90 + 3')

    После этого матча «Монако» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 (23 очка). «Брест» — на 6-й позиции (15 баллов).

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