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    Корнеев объяснил вылет «Крыльев Советов» из Кубка России

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о вылете «Крыльев Советов» из Кубка России.

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
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    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    Во вторник, 31 октября, «Крылья» проиграли «Зениту» (0:1) в шестом туре группового этапа Кубка России. Самарский клуб занял последнее место в группе.

    «Посмотрите, сколько пропустили "Крылья" в Кубке. В чемпионате у них совсем другая статистика. Это называется ротация», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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    • Бывший игрок «Барселоны» также отметил, что в одном из эпизодов в ворота «Зенита» должны были назначить пенальти.

    «Это 100% рука. 100%! Я не знаю, как этот момент проглотили. Я не знаю, как такой момент проглотило 22 человека. Вы что, издеваетесь? Конечно, рука была. Причем настолько железобетонная, что пенальти чистейший», — добавил Корнеев.

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