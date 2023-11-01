Корнеев объяснил вылет «Крыльев Советов» из Кубка России

Бывший спортивный директор «Зенита»высказался о вылетеиз Кубка России.

Во вторник, 31 октября, «Крылья» проиграли «Зениту» (0:1) в шестом туре группового этапа Кубка России. Самарский клуб занял последнее место в группе.

«Посмотрите, сколько пропустили "Крылья" в Кубке. В чемпионате у них совсем другая статистика. Это называется ротация», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Бывший игрок «Барселоны» также отметил, что в одном из эпизодов в ворота «Зенита» должны были назначить пенальти.

«Это 100% рука. 100%! Я не знаю, как этот момент проглотили. Я не знаю, как такой момент проглотило 22 человека. Вы что, издеваетесь? Конечно, рука была. Причем настолько железобетонная, что пенальти чистейший», — добавил Корнеев.