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    Осинькин: Мы были, наверное, не мотивированы в плане очков из-за того, что знали, какое место займем

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче Кубка России.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Мы были, наверное, не мотивированы в плане очков из-за того, что знали, какое место займем. Но мы настраивали ребят на хорошую борьбу, игру, понимали, что матч на хорошем стадионе, показывают на федеральном канале. Мы старались играть как можно лучше. Могли надеяться на ничью, наверное. Количество моментов, которые создали обе команды, близко к равному. Не хочу заниматься математикой, не додержали матч, концовку смазали. Пропущенный в концовке гол связан и с усталостью, и с концентрацией. Такой гол пропускать нельзя. Не получился у нас Кубок. Мы в этом убедились в концовке», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

    Таким образом, «Зенит» занял первое место в группе, «Крылья» — последние и они вылетели из Кубка России.

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