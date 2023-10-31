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    Артета о «Золотом мяче»: Если речь идет о Месси, то это решение не может быть неправильным

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал новость о том, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
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    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»

    «Если речь идет о Месси, то это решение не может быть неправильным. Он выиграл чемпионат мира, в его возрасте эта победа — вершина его карьеры. Все этого ждали, это просто невероятно.

    Стабильность, которую он продемонстрировал, уровень, на который вывел мировой футбол, восхищают. Также я очень рад, что среди номинантов были и мои игроки», — приводит пресс-служба лондонского клуба слова Артеты.

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    • Напомним, что 30-го октября началась церемония вручения «Золотого мяча». Лионель Месси стал его обладателем, на 2-м месте расположился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, а на 3-м — нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

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