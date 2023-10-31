Артета о «Золотом мяче»: Если речь идет о Месси, то это решение не может быть неправильным

Главный тренерпрокомментировал новость о том, что нападающийстал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

«Если речь идет о Месси, то это решение не может быть неправильным. Он выиграл чемпионат мира, в его возрасте эта победа — вершина его карьеры. Все этого ждали, это просто невероятно.

Стабильность, которую он продемонстрировал, уровень, на который вывел мировой футбол, восхищают. Также я очень рад, что среди номинантов были и мои игроки», — приводит пресс-служба лондонского клуба слова Артеты.

Напомним, что 30-го октября началась церемония вручения «Золотого мяча». Лионель Месси стал его обладателем, на 2-м месте расположился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, а на 3-м — нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.