«Динамо» — «Урал»: счет матча 2:0, обзор голов

В 13-м туре чемпионата России «Динамо» принимало «‎Урал». Московский клуб победил со счетом 2:0.

Бело-голубые вышли вперед перед свистком на перерыв. Отличился Константин Тюкавин.

На 61-й минуте преимущество хозяев удвоил Бителло. Точку в этой игре на 95-й минуте поставил Илья Ишков.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Урал 2:1 Голы: 1:0 Константин Тюкавин (42'), 2:0 Bitelo (61'), 2:1 Илья Ишков (90+5') Динамо: Игорь Лещук, Роберто Фернандес, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Даниэль Мишкич, Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Chavez L., Bitelo Урал: Илья Помазун, Эмерсон, Силвие Бегич, Итало, Денис Кулаков, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви, Malkevich V. Предупреждения: Даниэль Мишкич (24'), Тимур Аюпов (26'), Chavez L. (90+1'), (90+6')

«Динамо» набрало 21 очко и поднялось на четвертое место в таблице РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

«‎Урал» (16) располагается на десятой строчке.