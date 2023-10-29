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    Кристиан Эриксен«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Онлайн
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    Голы Тюкавина и Бителло помогли «Динамо» обыграть «‎Урал»

    «Динамо» — «Урал»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В 13-м туре чемпионата России «Динамо» принимало «‎Урал». Московский клуб победил со счетом 2:0.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Бело-голубые вышли вперед перед свистком на перерыв. Отличился Константин Тюкавин.

    На 61-й минуте преимущество хозяев удвоил Бителло. Точку в этой игре на 95-й минуте поставил Илья Ишков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Урал 2:1
    Голы: 1:0 Константин Тюкавин (42'), 2:0 Bitelo (61'), 2:1 Илья Ишков (90+5') Динамо: Игорь Лещук, Роберто Фернандес, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Даниэль Мишкич, Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Chavez L., Bitelo Урал: Илья Помазун, Эмерсон, Силвие Бегич, Итало, Денис Кулаков, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви, Malkevich V. Предупреждения: Даниэль Мишкич (24'), Тимур Аюпов (26'), Chavez L. (90+1'), (90+6')

    «Динамо» набрало 21 очко и поднялось на четвертое место в таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «‎Урал» (16) располагается на десятой строчке.

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