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    Абаскаль дал комментарий по поводу конфликта с Соболевым

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    Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу конфликта с форвардом красно-белых Александром Соболевым.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Игрок был включен в заявку, но не попал в стартовый состав команды на матч РПЛ с «Пари НН».

    «Присутствие Соболева в заявке значит, что конфликт улажен? Это тема для невежд, тех, кто не знает. Если вы не знаете информацию, те, кто пытается её распространять, сделать какие‑то домыслы, это не так.

    Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Всё», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

    В матче «Спартака» и «Пари НН» стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

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