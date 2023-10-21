Мансилья и Вера — в стартовом составе «Оренбурга» на матч с «Факелом»

Брайан Мансилья Фото: globallookpress.com
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Башич, Марин, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья.
Запасные: Кеняйкин, Сиваков, Полуяхтов, Гогличидзе, Хотулев, Титков, Оганесян, Ковалев, Михайлов, Обухов, Горлюк, Куэро.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Оренубрг» — «Факел»
«Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.
Запасные: Гудиев, Кудряшов, Суслов, Калинин, Яколиш, Багамаев, Моцпан, Селе, Долгов, Максимов.
Матч «Оренубрг» — «Факел» пройдет 21 октября, начало — в 12:00 мск.
Напомним, нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья был признан лучшим игроком РПЛ в сентябре.