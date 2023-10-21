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    «Оренбург» окажется сильнее «Факела»

    «Оренбург» — «Факел». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, РПЛ, 21 октября 2023 года

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    «Оренбург»
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Факел» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 21 октября, начало — в 12:00 мск. «Оренбург» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Октября 2023 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 12:00 Факел Факел
  • Воронеж
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    «Оренбург»

    Команда провалила старт нынешнего сезона, но приход Давида Деограсии на пост главного тренера изменил ситуацию в корне. После этого «Оренбург» преобразился и начал регулярно набирать очки. Сейчас команда находится на 12-й позиции в РПЛ с 11-ю очками в активе.

    Проблема «Оренбурга» в том, что команда много пропускает — 18 пропущенных в 11-и встречах при 13-и забитых. Несмотря на это, после того, как команда выбралась из ямы оборона стала действовать куда лучше.

    Коэффициенты матча Оренбург — Факел

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    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Оренбург» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда пропустила 6 голов при таком же количестве забитых. В последнем туре подопечные Деограсии довольно неожиданно проиграла «Балтике» (0:1), пропустив единственный гол на 23-й минуте.

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    Предстоящий матч для «Оренбурга» — отличная возможность набрать очень важные 3 очка. «Факел» находится на дне турнирной таблицы, имея куча проблем. К тому же, в последнем домашнем матче в рамках РПЛ «Оренбург» обыграл «Зенит» (3:1), забив все 3 гола еще в 1-м тайме.

    «Факел»

    Сценарий начала сезона у «Факела» очень схож с «Оренбургом». Неудачный старт и увольнение главного тренера. Различие в том, что у Деограсии получилось вселить уверенность в команду, а у Сергея Ташуева пока нет. «Факел» занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе.

    Воронежская команда — худшая в лиге по результативности. «Факел» забил только 7 голов за 11 встреч при 14-и пропущенных. Особенно видна эта проблема в последних турах РПЛ, где команда просто не может забить.

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    • В последних 5-и встречах РПЛ «Факел» дважды проиграл, столько же раз сыграл вничью и однажды победил. За этот период воронежцы забили только 2 гола, и то в одном матче с «Сочи» (2:0), пропустив 4 мяча.

    Стоит отметить, что «Факел» и «Оренбург» уже дважды встречались между собой в рамках Кубка России. В обоих встречах воронежцы уступили своему сопернику со счетом 0:1. В одном из матчей «Факел» пропустил решающий гол на 90+1-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Факела» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.80.

    «Оренбург» неплохо играет на своем поле в последнее время. Можно предположить, что хозяева все-таки возьмут свои очки.

    Наш прогноз — Тотал 2.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.85. Еще вариант для ставки — Победа «Оренбурга» за 1.80.

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    «Оренбург» — «Факел»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. «Оренбург» окажется сильнее «Факела»
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