Мансилья из «Оренбурга» признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

В прошлом месяце Мансилья провел четыре матча, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
«Легенды РПЛ в основном выбирали разных кандидатов, но с небольшим преимуществом назвали лучшим нападающего "Оренбурга".
Эксперты "Матч Премьер" и вовсе не смогли выявить одного победителя и разделили голоса между Амаром Рахмановичем и Эдгаром Севикяном.
Болельщики же отдали предпочтение Матвею Сафонову.
Так как совпадений не случилось, по правилам голосования лучшим признан тот, кого выбрали легенды РПЛ», — отмечается в сообщении пресс-службы РПЛ.
На награду также претендовали Амар Рахманович, Никита Салтыков (оба — «Крылья Советов»), Эдгар Севикян («Пари НН») и Матвей Сафонов («Краснодар»).
Напомним, ранее РПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сентября.