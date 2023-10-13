Мансилья из «Оренбурга» признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

Нападающий «Оренбурга»стал обладателем приза лучшему игроку российской Премьер-лиги в сентябре.

В прошлом месяце Мансилья провел четыре матча, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

«Легенды РПЛ в основном выбирали разных кандидатов, но с небольшим преимуществом назвали лучшим нападающего "Оренбурга".

Эксперты "Матч Премьер" и вовсе не смогли выявить одного победителя и разделили голоса между Амаром Рахмановичем и Эдгаром Севикяном.

Болельщики же отдали предпочтение Матвею Сафонову.

Так как совпадений не случилось, по правилам голосования лучшим признан тот, кого выбрали легенды РПЛ», — отмечается в сообщении пресс-службы РПЛ.

На награду также претендовали Амар Рахманович, Никита Салтыков (оба — «Крылья Советов»), Эдгар Севикян («Пари НН») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, ранее РПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сентября.