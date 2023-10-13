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    Мансилья из «Оренбурга» признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

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    Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья стал обладателем приза лучшему игроку российской Премьер-лиги в сентябре.

    Брайан Мансилья
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    Брайан Мансилья

    В прошлом месяце Мансилья провел четыре матча, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    «Легенды РПЛ в основном выбирали разных кандидатов, но с небольшим преимуществом назвали лучшим нападающего "Оренбурга".

    Эксперты "Матч Премьер" и вовсе не смогли выявить одного победителя и разделили голоса между Амаром Рахмановичем и Эдгаром Севикяном.

    Болельщики же отдали предпочтение Матвею Сафонову.

    Так как совпадений не случилось, по правилам голосования лучшим признан тот, кого выбрали легенды РПЛ», — отмечается в сообщении пресс-службы РПЛ.

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    • На награду также претендовали Амар Рахманович, Никита Салтыков (оба — «Крылья Советов»), Эдгар Севикян («Пари НН») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, ранее РПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сентября.

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