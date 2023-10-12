Ивич, Деограсия и Юран — среди среди претендентов на приз лучшему тренеру сентября в РПЛ

В список номинантов попали Владимир Ивич («Краснодар»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Сергей Юран («Пари НН»), Давид Деограсия («Оренбург») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»).
Претенденты на приз лучшему тренеру РПЛ в сентябре
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Победителя определят по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трех разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.