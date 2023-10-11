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    Футболистов «Зенита» и «Спартака» нет среди претендентов на приз лучшему игроку сентября в РПЛ

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    Российская Премьер-лиге назвала претендентов на приз лучшему игроку сентября.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    В список номинантов попали Брайан Мансилья из «Оренбурга» (4 матча, 2 гола, 2 ассиста), Амар Рахманович из «Крыльев» (4 матча, 2 гола, 2 ассиста), Никита Салтыков из «Крыльяв» (4 матча, 2 гола, 1 ассист), Эдгар Севикян из «Пари НН» (4 матча, 2 гола) и Матвей Сафонов из «Краснодара» (4 матча, 3 сухих).

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    • Победителя определят по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трех разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.

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