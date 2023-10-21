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    Гранат поделился ожиданиями от матча РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

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    Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем матче 12-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «бело-голубыми».

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «Пока сложно судить, у кого выше шансы на попадание в тройку. К концу чемпионата будет все гораздо яснее. Сейчас у обеих команд примерно одинаковые перспективы.

    В этом дерби фаворита нет. Единственное преимущество, которое есть у "Локомотива" — они играют на своем поле.

    Противостояния Дзюбы и Смолова не будет, ведь еще неизвестны составы команд и не понятно, в какой форме игроки подойдут к матчу. Я думаю, что "Динамо" победит со счетом 3:1», — цитирует Граната Sport24.

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    • Матч между этими командами состоится 21-го октября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния — тут.

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