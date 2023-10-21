«Локомотив» примет на своем поле московское «Динамо» в рамках 12-го тура РПЛ. Игра состоится 21 октября, в 16:30 (мск). «Локомотив» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Железнодорожники» после 11-ти туров располагаются на четвертой позиции в РПЛ с 19 очками и отстают от второго места, где располагаются «Крылья Советов» всего на два балла.

В последнем туре с «Уралом» (2:2) «Локомотив» в очередной раз ушел от поражения на последних минутах. Гол забил Тимур Сулейманов, вернувшийся в команду из «Пари Нижний Новгород». Еще один мяч на счету Артема Дзюбы.

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Обычно Сулейманов подменяет ветерана на последних минутах, но в игре с «Уралом» оба вместе завершали встречу. «Локомотив» в текущем сезоне выглядит очень неровно, команда редко выдает целостную игру на протяжении всех 90 минут.

Календарь и таблица РПЛ

Но часто спасает глубокая скамейка и сильный состав по меркам РПЛ, особенно в атакующей линии. Что касается оборонительной линии, то там продолжают периодически возникать провалы. Но хорошо, что на последнем рубеже надежен Илья Лантратов, иначе пропущенных голов могло быть намного больше.

«Динамо»

Команда Марцела Лички находится в небольшом игровом кризисе в последних играх. У нее пропала острота в нападении, она стала очень мало забивать. В четырех турах у нее всего два гола. Сказывается вынужденная перестройка по ходу сезона.

Многочисленные новички из Латинской Америки пока не особо впечатляют и сейчас не тянут на роль лидеров. На протяжении семи туров «молчит» Константин Тюкавин, который очень ярко начал сезон и разрывал РПЛ.

Немного ушел в тень Федор Смолов, которого Марцел Личка пару раз даже оставлял в запасе. Непонятна история с Денисом Макаровым, который был выведен из состава. В «Динамо» не очень спокойная ситуация.

В последнем туре «бело-голубые» провели невзрачный матч против «Факела» и сыграли вничью 0:0. Команда действовала пассивно и почти не создавала опасных моментов. Сейчас «Динамо» располагается на шестом месте с 17 очками.

Ставки и прогнозы

По мнению букмекеров небольшим фаворитом перед матчем выступает «Локомотив», на победу которого дают 2,55. Ничья — 3,8. На «Динамо» — 2,7.

Оба соперника обладают не самой надежной обороной, которая по своему уровню значительной уступает атакующей линии. В среднем «Локомотив» и «Динамо» пропускают больше одного гола, что для команд с претензиями на медали очень много.

Думаем, в этой встрече стоит ожидать забитых голов с обеих сторон и отличным вариантом станет ставка «обе забьют + тотал больше» за 2,0.

Также можно рискнуть и взять прогноз на чистую победу «Динамо» за 2,70. Пусть этот матч пропустят травмированные Даниил Фомин и Антон Шунин, но пора уже «бело-голубым» выигрывать. А «Локомотиву» уж очень часто везет на последних минутах на протяжении всего чемпионата. Постоянно так продолжаться не может.