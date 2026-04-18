19 апреля в 33‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Ювентус» и «Болонья». Начало встречи — 21:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Ювентус — Болонья с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Ювентус»

Турнирное положение: сейчас «Ювентус» уже на четвёртом месте в таблице Серии А с 60 очками.

Последние матчи: в 32‑м туре туринцы в напряжённом матче одолели в гостях «Аталанту» со счётом 1:0. Игра получилась не самой зрелищной: бергамаски играли лучше, но «Ювентус» нашёл чуть ли не единственный шанс, забив на 48‑й минуте, когда Бога оказался самым расторопным в штрафной.

Ранее была победа на своём поле над «Дженоа» (2:0) и ничья с «Сассуоло» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Кабаль (з), Перин (в), Влахович (н), Милик (н).

Состояние команды: постепенно «Ювентус» добрался уже до 4‑го места под началом Лучано Спаллетти, который получил новый контракт от руководства клуба. Но всё равно игра «старой синьоры» немного поблекла: с травмой выходит Йилдыз, снова травмировался Влахович, а на Дэвиде и Опенда поставлен крест.

«Болонья»

Турнирное положение: пока «Болонья» располагается на 8‑м месте в таблице Серии А с 48 очками.

Последние матчи: в 33‑м туре команда Винченцо Итальяно была сильнее на своём поле «Лечче» со счётом 2:0. «Болонья» доминировала на протяжении всех 90 минут и забила по голу в каждом из таймов. Сначала отличился Фройлер, а на исходе матча — Орсолини.

Также был четвертьфинал Лиги Европы, где «Болонья» уступила по сумме двух матчей «Астон Вилле» (1:3, 0:4).

Не сыграют: травмированы — Далинга (н), Домингес (п), Скорупский (в), Казале (з).

Состояние команды: на протяжении всего сезона «Болонья» играет очень нестабильно. Итальяно постоянно тасует состав и часто давал отдыхать ведущим футболистам перед матчами Лиги Европы. Теперь же второй фронт закончился, и всё внимание будет уделено Серии А, где есть шанс пробиться в еврокубки.

Статистика для ставок

В первом круге «Ювентус» выиграл в гостях со счётом 1:0.

В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (1:1, 2:2).

В позапрошлом сезоне также не было победителя (1:1, 3:3).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ювентуса» дают 1,49, а на «Болонью» — 6,70; ничью букмекеры оценивают в 4,70.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,12, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.

Прогноз: «Болонья» имеет неплохую группу атаки (Кастро, Орсолини, Бернардески, Роу) и способна забить любому сопернику, тем более оборона «Ювентуса» не является эталоном надёжности, а с вратарями у команды проблема. Тем более не будет ставшего основным Перина, пусть Ди Грегорио и немного пришёл в себя — ошибок у него в сезоне навалом.

Основная ставка: обе забьют за 1,87.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант. «Болонья» умеет играть против фаворитов, Итальяно ставит своеобразный футбол и может удивить Спаллетти.

Дополнительная ставка: победа «Болоньи» с форой +1 за 2,07.