Защитник «Рубина» Грицаенко мечтает выиграть РПЛ

Защитникзаявил, что хочет выиграть в чемпионате России и получить вызов в национальную команду.

«О чем мечтаю? Выиграть РПЛ. Сборная? Кто-то может сказать, что раз нет официальных матчей, то там нечего делать, но я так не скажу. Сборная есть сборная — ты представляешь свою страну, а это серьёзное чувство.

Если выбор при стольких футболистах пал на тебя и ты получил вызов, считаю, это круто. Поэтому всегда стремился в сборную — и буду делать всё, чтобы получить вызов. Для меня это не пустой звук», — приводит слова Грицаенко «Матч ТВ».

Напомним, что защитник пополнил состав «Рубина» в 2021 году. В нынешнем сезоне Грицаенко провел 11 матчей в РПЛ и забил один гол.

В следующем матче «Рубин» встретится 21-го октября с ЦСКА в рамках очередного тура российской Премьер-лиги.