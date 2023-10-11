Кейн рассчитывает, что «Тоттенхэм» выиграет АПЛ

Экс-форвард «Тоттенхэма»верит, что «шпоры» в нынешнем сезоне смогут выиграть АПЛ.

В августе 2023 года нападающий сменил «Тоттенхэм» на «Баварию».

«Я всю карьеру говорил, что являюсь фанатом "Тоттенхэма", и мне нравится видеть последние успехи команды. Новый тренер — Анже Постекоглу отлично справляется. Фанаты очень поддерживают команду, и это точно то, что нужно, учитывая, какими были последние сезоны. Да, впереди еще много матчей, но, учитывая, как все складывается, не вижу причин, по которым болельщикам не стоит радоваться.

Очень хочется, чтобы "Тоттенхэм" выиграл АПЛ. Безусловно, мне нужно с уважением относиться к болельщикам "Баварии", но в моем сердце всегда будет место для "Тоттенхэма". Тем не менее сейчас нужно полностью сосредоточиться на результатах своей нынешней команды и стараться делать ее как можно успешнее», — приводит Sky Sports слова Кейна.

По итогам 8 туров «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ, набрав 20 очков.